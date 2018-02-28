В Петербурге не поддержали законопроект о митингах на Невском проспекте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 фев — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании в среду не поддержало законопроект фракции "Яблоко", предполагающий исключение Невского проспекта, Дворцовой и Исаакиевской площадей из перечня мест, где запрещены митинги, сообщает пресс-служба фракции.

"Парламентское большинство в Законодательном собрании Петербурга отказалось поддержать законопроект фракции "Яблоко" об исключении Дворцовой площади, Невского проспекта и Исаакиевской площади из числа мест, в которых запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. За законопроект проголосовали 10 депутатов", — говорится в сообщении, где уточняется, что законопроект поддержали депутаты из фракций КПРФ, "Справедливая Россия", а также "Партия роста".

По мнению руководителя фракции "Яблоко", депутата Бориса Вишневского, запрет на публичные акции на Невском проспекте и главных площадях Петербурга не имеет под собой никаких реальных оснований, является неправомерным и противоречит Конституции.

"Налицо применение двойных стандартов: несмотря на запрет проводить шествия, на Невском проспекте при поддержке петербургских властей ежегодно проходит крестный ход, а на Дворцовой площади каждое Первое мая можно наблюдать митинг "Единой России" с участием первых лиц города", — сказал Вишневский, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно городскому закону о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге, подобные мероприятия запрещены на Дворцовой площади, Исаакиевской площади и Невском проспекте "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности".