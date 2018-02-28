Путин в послании Федеральному Собранию оценит исполнение главных проектов

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Послание Федеральному Собранию, которое в четверг озвучит президент РФ Владимир Путин, будет содержать оценки того, как проходила работа по исполнению приоритетных проектов, а также поручения на будущее, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что проблемы не решить за один год, тем более такие масштабные. Очень многое предстоит еще сделать. Большинство программ спланировано до 2025 года. Естественно, будут коррективы и в эти программы, завтра послание президента будет, с оценками того, что делалось, ну и естественно предложениями, поручениями по продолжению работы в том числе по этим приоритетам", — сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Особо подчеркну также то, что вы сами понимаете — государственная политика не исчерпывается только приоритетными проектами. Вне этих тем существует огромное количество вопросов, которые также нуждаются в пристальном внимании. Но приоритеты позволили нам сконцентрировать административный, то есть управленческий, ресурс, и финансовые ресурсы на важнейших направлениях, которые действительно исключительно важны и для страны, и для отдельных граждан", — заключил премьер.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2018 году такое обращение запланировано на 1 марта.