Лавров призвал возобновить переговоры по контролю над вооружениями

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Решение вопросов в области контроля над вооружениями и нераспространения требует неотложного возобновления переговоров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Надо признать, что в последние годы работа нашего форума пробуксовывает. Поэтому необходимо преодолеть имеющиеся расхождения и согласовать, наконец, сбалансированную программу работы конференции. Решение актуальных вопросов контроля над вооружениями и нераспространения требуют от нас неотложного возобновления переговорной деятельности", — сказал Лавров на конференции по разоружению в Женеве.

"Выправить эту ситуацию, как мы считаем, возможно с опорой на богатейшее наследие и многолетние переговорные традиции, связывающие всех участников форма", — добавил он.