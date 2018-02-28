Депутат рассказал, чего ждет от послания Путина Федеральному Собранию

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вопрос модернизации государственных и политических институтов, а также системы образования в соответствии с запросами и потребностями общества может быть затронут в послании президента Федеральному Собранию, считает депутат Госдумы Евгений Ревенко ("Единая Россия").
По словам парламентария, должна быть сформирована новая команда управленцев с более глубокими горизонтами планирования. "Неслучайно именно в этом году был взят курс на формирование новой команды управленцев — будущей команды страны, дан старт общенациональному ежегодному конкурсу "Лидеры России", в том числе благодаря которому будет формироваться кадровый резерв", — сказал он.
Он также обратил внимание, что нынешнее послание, как уже было анонсировано пресс-секретарем президента, будет охватывать период, выходящий за пределы одного года. "По сути, оно будет распространяться на шестилетний период. Это будет масштабный документ, и очевидно, что он будет совпадать с предвыборной программой Владимира Путина", — сказал он.