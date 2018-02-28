МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду договор об основах отношений между Россией и Гондурасом.
Стороны будут стремиться к приоритетному развитию сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, разработка нефтяных, лесных и других природных ресурсов, говорится в документе.
Согласно договору, стороны будут взаимодействовать в борьбе с новыми вызовами и угрозами международной безопасности, в том числе с международным терроризмом во всех его формах и проявлениях, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, транснациональной организованной преступностью.