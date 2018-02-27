Послание президента Федеральному Собранию начнется в полдень

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин начнёт выступать с посланием к Федеральному Собранию в полдень четверга.

Как говорится в сообщении, размещённом на сайте Кремля, выступление Путина состоится 1 марта, начало в 12:00.

Ранее был опубликован список журналистов, аккредитованных для освещения мероприятия. Согласно опубликованной информации, аккредитацию получили 705 журналистов; для сравнения, в 2016 году, когда Путин оглашал предыдущее послание Федеральному Собранию, аккредитованы были 616 журналистов.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.