В Кремле не следят за скандалом вокруг депутата Слуцкого

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Кремле не следят за скандалом вокруг депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На прошлой неделе телеканал "Дождь" сообщил, что две журналистки, работающие в Думе, на условиях анонимности рассказали о домогательствах со стороны Слуцкого. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать на эту тему со Слуцким.

Сам глава комитета по международным делам назвал обвинения поклепом. По его словам, попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на провокацию и заранее обречены на провал.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, со своей стороны, назвал обвинения в адрес Слуцкого "грубым нарушением этики". По его словам, ЛДПР поставит вопрос о лишении аккредитации в Госдуме всех представителей "Дождя". В ответ на это исполняющая обязанного главного редактора телеканала Александра Перепелова посоветовала Лебедеву провести расследование в отношении члена их фракции вместо того, чтобы угрожать журналистам.

Другие депутаты на этом фоне подняли вопрос о наказании за приставания и домогательства. Зампредседателя комитета по делам семьи Оксана Пушкина планирует прописать понятие "харассмент" в законодательстве, а первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что за такие проступки следует ввести административные штрафы.