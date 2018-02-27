Повода переносить послание Путина Федеральному Собранию нет, заявил Песков

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Повода переносить послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое должно состояться 1 марта, нет, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее партия "Яблоко" призвала президента изменить формат послания и перенести его. В партии считают, что, учитывая выдвижение Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах главы государства, оглашение послания — предвыборное мероприятие и нарушение избирательного законодательства, которое запрещает использовать преимущества должностного лица.

"Нет", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли повод перенести мероприятие.

"Это конституционная обязанность президента. В любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее. Это происходит каждый год", — добавил он.