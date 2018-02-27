В МИД рассчитывают на конструктивный диалог с США по ДСНВ

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия рассчитывает продолжить с США конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в комментарии МИД РФ.

"Рассчитываем продолжить с США конструктивный поиск взаимоприемлемых решений в отношении проблем, связанных с переоборудованием и исключением из засчёта стратегических наступательных вооружений. Считаем необходимым обеспечить адекватное урегулирование данного вопроса, который имеет принципиальное значение с точки зрения подходов сторон к выполнению указанного Договора", — говорится в тексте комментария.

Ранее зампомощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер заявил, что США пока не приняли решение, будут ли они продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией после 2021 года, но намерены пока его выполнять.

ДСНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок же действия самого Договора истекает в 2021 году.

США заявляют, что выполнили свои обязательства еще в августе 2017 года. Как сообщила ранее официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, США рассчитывают на продолжение выполнения Договора и полагают, что ДСНВ делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников. В Москве же сообщили, что Россия не может подтвердить, что США полностью привели свои стратегические наступательные вооружения в соответствие с договором по СНВ.