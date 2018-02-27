Сенаторов отвезут в Манеж на послание президента на автобусах

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Члены Совета Федерации отправятся 1 марта на оглашение послания президента Федеральному Собранию организованно, на автобусах от здания Совфеда на Большой Дмитровке, сообщил во вторник глава комитета Совфеда по регламенту Андрей Кутепов.

"Автобусы 1 марта в 10.30 от Совета Федерации, поедем в Манеж, Центральный выставочный зал", — сказал он на заседании комитета.

По словам сенатора, по прибытии в Манеж сенаторам надо будет зарегистрироваться на столах регистрации.

Те же автобусы отвезут сенаторов обратно в Совфед, уточнил Кутепов.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2018 году такое обращение запланировано на 1 марта.