МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой 1 марта вместо обращения к Федеральному Собранию РФ выступить с публичным докладом о результатах своей деятельности на посту главы государства.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. В 2018 году такое обращение запланировано на 1 марта.

Слабунова просит Путина отменить оглашение послания Федеральному Собранию, а вместо этого отчитаться перед гражданами страны.

"В целях реализации права граждан на доступ к информации о деятельности государственных органов прошу вас, Владимир Владимирович, 1 марта 2018 года выступить с публичным докладом о результатах своей деятельности на посту президента РФ", — говорится в обращении Слабуновой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

По мнению председателя партии "Яблока", оглашение послания Федеральному Собранию станет, по сути, представлением своей предвыборной программы. Как ранее отмечала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, оглашение во время избирательной кампании послания Федеральному Собранию Путиным не нарушает закон.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").