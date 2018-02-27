МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой 1 марта вместо обращения к Федеральному Собранию РФ выступить с публичным докладом о результатах своей деятельности на посту главы государства.
Слабунова просит Путина отменить оглашение послания Федеральному Собранию, а вместо этого отчитаться перед гражданами страны.
"В целях реализации права граждан на доступ к информации о деятельности государственных органов прошу вас, Владимир Владимирович, 1 марта 2018 года выступить с публичным докладом о результатах своей деятельности на посту президента РФ", — говорится в обращении Слабуновой, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению председателя партии "Яблока", оглашение послания Федеральному Собранию станет, по сути, представлением своей предвыборной программы. Как ранее отмечала глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, оглашение во время избирательной кампании послания Федеральному Собранию Путиным не нарушает закон.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").