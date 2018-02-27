Кадыров рассказал подробности визита Медведева в Чечню

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время визита в республику ознакомился с образцами боевых машин спецназа "Чаборз" и "Чаборз-6".

В понедельник Медведев прибыл в Грозный, где вместе с Кадыровым посетил тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг".

"Перед отъездом в аэропорт премьер-министр РФ ознакомился с образцами боевых машин спецназа "Чаборз" и "Чаборз-6". Пояснения давал помощник главы ЧР, первый заместитель начальника ФСВНГ РФ по ЧР Даниил Мартынов. Он сообщил, что машины сконструированы и собраны на базе Российского университета спецназа @ruspetsnaz в городе Гудермес", — написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".

Данные модели боевых машин по своим тактико-техническим и боевым характеристикам "значительно превосходят известные зарубежные аналоги", подчеркнул глава Чечни. "К машинам проявляют интерес военные ведомства целого ряда стран", — отметил он.

"Дмитрий Анатольевич (Медведев) провел заседание правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. В нем приняли участие члены правительства РФ и главы субъектов СКФО", — отметил Кадыров.

Он добавил, что в ходе встречи с Медведевым обсуждались вопросы развития сельского хозяйства Чечни, а также ход строительства всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи".