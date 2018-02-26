Лавров принял бывшего министра иностранных дел Италии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял в Москве бывшего министра иностранных дел Италии, председателя Итальянского общества содействия международным организациям Франко Фраттини, сообщил сайт МИД РФ.

"В ходе беседы был произведен заинтересованный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, были затронуты некоторые аспекты российско-итальянских отношений, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", — сообщил МИД РФ.

Франко Фраттини возглавлял МИД Италии в 2002-2004 и 2008-2011 годах.