Чечня становится самодостаточным регионом, заявил Медведев

ГРОЗНЫЙ, 26 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал премьер-министру РФ об успехах региона, Дмитрий Медведев признал: республика становится самодостаточной.
"Чувствуется, что мы занимаемся делами, и до сих пор чувствуем вашу поддержку", — добавил он.
Медведев согласился с этим.
"Изменения существенные. Вы цифры привели. Но самое главное, что удалось создать большое количество рабочих мест и республика становится самодостаточной — сама производит самую разную продукцию, и услуги оказывает. Это залог развития и процветания республики на будущее", — отметил он.
Кадыров уточнил с улыбкой: "Но вы поможете нам, да?"
"А как же", — рассмеялся в ответ Медведев.
Тот момент, когда сложно отказать. pic.twitter.com/8lt9dDGt6E— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 26 февраля 2018 г.