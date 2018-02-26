Чечня становится самодостаточным регионом, заявил Медведев

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения тепличного комплекса ЮгАгроХолдинг в Грозном. 26 февраля 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения тепличного комплекса ЮгАгроХолдинг в Грозном. 26 февраля 2018

ГРОЗНЫЙ, 26 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал премьер-министру РФ об успехах региона, Дмитрий Медведев признал: республика становится самодостаточной.

"Когда принимали первый раз бюджет, это было 9 миллиардов рублей и 76% безработица. А сегодня уже 9% безработица и 60-70 миллиардов бюджет. Мы заплатили в 2017 году уже в бюджет Российской Федерации 11 миллиардов налогов. Это уже говорит о многом", — сказал Кадыров.

"Чувствуется, что мы занимаемся делами, и до сих пор чувствуем вашу поддержку", — добавил он.

Медведев согласился с этим.

"Изменения существенные. Вы цифры привели. Но самое главное, что удалось создать большое количество рабочих мест и республика становится самодостаточной — сама производит самую разную продукцию, и услуги оказывает. Это залог развития и процветания республики на будущее", — отметил он.

Кадыров уточнил с улыбкой: "Но вы поможете нам, да?"

"А как же", — рассмеялся в ответ Медведев.