Медведев о новом тепличном комплексе в Грозном: помидоры настоящие

Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения тепличного комплекса ЮгАгроХолдинг в Грозном. 26 февраля 2018

Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения тепличного комплекса ЮгАгроХолдинг в Грозном. 26 февраля 2018

ГРОЗНЫЙ, 26 фев — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поделился впечатлениями от нового тепличного комплекса в Грозном: помидоры вкусные и настоящие.

"Мы посетили тепличный комплекс — новый, построенный по самым современным стандартам, который уже продает продукцию, причем на несколько месяцев вперед. То есть продукция пользуется спросом", — сказал Медведев на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Это лишь первый этап создания таких тепличных хозяйств в республике. Подобные тепличные хозяйства выгодно создавать именно на юге, включая Чеченскую республику. Надеюсь, это программа будет продолжена", — добавил премьер.

Глава Чечни поблагодарил его за поддержку правительства РФ в этом вопросе и отметил, что это будет стимулом для развития сельского хозяйства в республике. По его словам, томаты получаются очень вкусными.

"У нас помидоры настоящие", — сказал Кадыров.

Медведев подтвердил: "Помидоры настоящие, могу четко засвидетельствовать".