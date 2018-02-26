Кремль анонсировал встречу Путина с канцлером Австрии

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем 28 февраля обсудит двусторонние отношения, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать восьмого февраля президент РФ Путин встретится с федеральным канцлером Австрийской Республики Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом. Запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.