ПА ОБСЕ должна обратить внимание на захват храмов УПЦ МП, заявили в Госдуме

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ПА ОБСЕ должна обратить внимание на захват храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности.
Ранее в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории. Позже комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).