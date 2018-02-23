ПА ОБСЕ должна обратить внимание на захват храмов УПЦ МП, заявили в Госдуме

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ПА ОБСЕ должна обратить внимание на захват храмов Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выступая на заседании общего комитета ПА ОБСЕ по политическим вопросам и безопасности.

"Мы (в ПА ОБСЕ), наконец, должны обратить внимание на насильственный захват храмов Украинской православной церкви московского патриархата, что является грубым надругательством над убеждениями верующих, которые столетия посещали именно эти храмы", — приводит слова Слуцкого его пресс-служба.

Ранее в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории. Позже комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).