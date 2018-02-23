В Госдуме прокомментировали соглашение по регулированию миграции

ООН, 23 фев — РИА Новости. Новое международное соглашение по регулированию миграции не должно носить обязывающий характер, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Об этом он сообщил журналистам по итогам парламентских слушаний по миграции в ООН.

Нью-йоркская декларации о миграции была принята в 2016 году. Согласно документу, к 2018 году должен быть принят глобальный документ по реагированию на проблему массового перемещения беженцев и мигрантов.

Гаврилов отметил, что в Москве приветствуют глобальный подход к упорядочению миграционных потоков. Этот вопрос России касается напрямую. Последние пять лет страна ежегодно принимает по 17 миллионов человек. Однако международный пакт по упорядоченной и регулируемой миграции, по словам Гаврилова, "не должен носить обязывающий характер". "Должен быть добровольный характер самоотчета, некоторые страны могут самостоятельно принимать какие-то обязательства, но он не должен быть инструментом для давления на национальные правительства и национальные парламенты с точки зрения определения критериев миграции, мер по миграции и возможного изменения национального законодательства и политических режимов в этих странах", — подчеркнул парламентарий.

Добровольный характер соглашения, по словам Гаврилова, лишь обеспечит документу широкую поддержку.

В прошлом году администрация США приняла решение прекратить участие в разработке международного договора о миграции, который должен быть принят в 2018 году.

"Если это соглашение не будет носить директивный, обязывающий характер, это создаст возможность для делегации США вернуться к участию в договоре. Лучше идти по пути гармонизации отношений, учета позиций друг друга", — сказал глава комитета ГД.