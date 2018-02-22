Врио главы Дагестана представил кандидата на пост регионального омбудсмена

МАХАЧКАЛА, 22 фев — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуру нового уполномоченного по правам человека, это член республиканского избиркома Джамал Алиев, сообщил РИА Новости в четверг источник в правительстве республики.

Предыдущий региональный омбудсмен Уммупазиль Омарова была в начале февраля назначена на должность вице-премьера и министра образования и науки Дагестана, вместо задержанных по подозрению в хищениях чиновников.

"Владимир Васильев внес на рассмотрение депутатов народного собрания кандидатуру Джамала Алиева на должность уполномоченного по правам человека", — рассказал собеседник агентства.

Алиев работает заместителем гендиректора акционерного общества "Махачкалинский морской торговый порт" и членом избирательной комиссии Дагестана. В 2009-2011 годах он был помощником уполномоченного по правам человека в Дагестане.