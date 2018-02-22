Сербская политика подразумевает союзничество с Россией, заявил глава МИД

БЕЛГРАД, 22 фев – РИА Новости. Сербия не может без помощи России защитить свои государственные и национальные интересы на международной арене, поэтому внешняя политика Белграда подразумевает сотрудничество с Москвой, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Двухдневный визит Лаврова в Белград приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений России и Сербии. В четверг министры иностранных дел двух государств провели в здании ректората Белградского университета лекцию для студентов и сотрудников вуза.

"Сербия не может сейчас защитить свои национальные и государственные интересы без помощи России. Поэтому каждый, кто сегодня осмелится говорить в Сербии, что Сербия должна проводить антироссийскую политику под влиянием Запада, говорит во вред Сербии и сербскому народу", — заявил Дачич.

По его словам, официальный Белград "во всякий момент может обратиться за помощью, когда речь идет о сверхдержавах", и когда появляются проблемы в международных организациях "без помощи России Сербия не может защититься".

"Мы сегодня испытываем давление со стороны отдельных стран, чтобы присоединиться к санкциям против РФ или чтобы не голосовать за российские предложения по резолюциям и голосовать против России в международных организациях. Думаю, что всем должно быть ясно, что ради интересов Сербии, из рациональных государственных соображений, Сербия никогда не смеет проводить антироссийскую политику, так как сербская политика и политика интересов Сербии подразумевает союзничество с Россией", — подчеркнул министр иностранных дел Сербии.