Глава МИД Узбекистана встретится в Москве с Лавровым и Патрушевым

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов в ходе рабочего визита в Россию встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В состав высокопоставленной узбекской делегации также входит секретарь Совета безопасности при президенте Узбекистана Виктор Махмудов.

"Предполагается обсудить текущие вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Центральной Азии, обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повесток дня, представляющим взаимный интерес. Особое внимание будет уделено обстановке в Афганистане и задаче наращивания международных усилий по содействию процессу национального примирения в этой стране", — говорится в сообщении.

Кроме того, узбекская сторона проинформирует о ходе подготовки к намеченной на март в Ташкенте Международной конференции высокого уровня по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие".

Планируется подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел России и Узбекистана на 2018 —2019 годы, добавляет ведомство.