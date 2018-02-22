Глава МИД Франции посетит Москву 27 февраля

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан направится в Москву 27 февраля, где намерен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Сирии, сообщается на сайте французского внешнеполитического ведомства.

"Жан-Ив Ле Дриан 27 февраля совершит визит в Москву, чтобы обсудить ситуацию в Сирии со своим российским коллегой Сергеем Лавровым", — сообщил французский МИД.

В среду официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво сообщил, что визит главы МИД Франции в Россию состоится на следующей неделе. Точная дата поездки не называлась.

Ранее глава французского внешнеполитического ведомства, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции, заявил, что "в ближайшие дни отправится в Москву и Тегеран", чтобы обсудить ситуацию в Сирии.