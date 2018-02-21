Госдума приняла в первом чтении проект о реформе системы госконтроля

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на реформирование государственного и муниципального контроля путем повышения его эффективности, снижения избыточного вмешательства в деятельность граждан и организаций.

Документ развивает существующий институт риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности, определяет перечни контрольных мероприятий, в том числе не требующих взаимодействия с проверяемыми. Устанавливается закрытый перечень видов федерального, регионального и муниципального контроля.

Согласно новой норме, для каждого вида контроля будет утвержден административный регламент, определяющий процедуры и перечень обязательных требований, соблюдение которых относится к предмету соответствующего вида контроля. Отдельное регулирование устанавливается для каждой из форм контрольных мероприятий: проверка, плановое обследование, мониторинг, контрольная закупка, постоянный госконтроль (надзор).

Проект предусматривает создание ведомственных систем управления рисками. Используя такие системы, власти при планировании и осуществлении контроля будут учитывать степень тяжести негативных последствий, которые могут наступить в результате несоблюдения организациями и гражданами обязательных требований. В результате оценки рисков объекты контроля разделяются на шесть категорий риска (классы опасности).

Результат нововведения

Как отмечают авторы инициативы, практическим результатом введения систем управления рисками станет уход от предусмотренной федеральным законом № 294-ФЗ "плоской", недифференцированной шкалы проверок всех субъектов раз в три года вне зависимости от их индивидуальных характеристик (крупное промышленное предприятие или объект нестационарной торговли) или от отраслевых особенностей (угроза ядерного взрыва или нарушение правил хранения архивных документов.

Оценка риска позволит органам контроля сосредоточить усилия и ресурсы на проведении плановых мероприятий контроля (надзора) на объектах, нарушение обязательных требований на которых несет наибольшую угрозу, поясняет правительство.

Основным инструментом снижения избыточного давления на добросовестный бизнес будет переориентация контроля на объекты повышенного риска, граждан и организации, систематически допускающих грубые нарушения законодательства. От проведения плановых мероприятий контроля освобождаются объекты, которым присвоена низкая категория риска (VI класс опасности).

Система управления рисками позволит увеличить сроки между проверками и создаст для бизнеса возможность перехода на более низкие категории риска в случае добросовестного поведения и хорошей истории проверок, считает кабмин.

Перестать "кошмарить бизнес"

Законопроект готовился несколько лет, пережил несколько редакций, его главная цель – перестать "кошмарить бизнес", заявил член комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев.

"Государственный и муниципальный надзор оценивается сегодня по количеству штрафов, взысканий, предупреждений и наказаний. То есть, в нашей стране бизнес по определению виноват, и когда к нему приходят с проверкой… чтобы непременно наказать, иной раз — несправедливо. И то, что правительство предлагает перейти от такой "карательной" системы к риск-ориентированной… – это, безусловно, большое достижение", — сказал депутат журналистам.

Тем не менее, по мнению политика, проект "нуждается в серьезной доработке".

"Однако где гарантия, что все контрольно-надзорные органы перейдут на новую систему? Ведь не исключено, что в одних регионах новые принципы будут введены, а в других – нет. Тем более, что некоторые важные направления из сферы риск-ориентированного контроля исключены. Кроме того, решения о проверках, в том числе внеплановых, должны приниматься на основании степени риска: очевидно, что небольшой цветочный магазин и атомная электростанция – это разный уровень потенциальной угрозы. На это тоже надо обратить особое внимание", — сказал он.

Карамышев также отмечает, что законопроект предусматривает привлечение третьих лиц для оценки соблюдения обязательных требований. Результаты такой оценки "принимаются во внимание органами государственного контроля (надзора)". И в данном случае остается вопрос, как надзорные органы "распорядятся этим знанием".

"Сегодня, например, перед тем как разместить заказ на производство продукции под собственным брендом у отечественных производителей, торговая сеть обязывает их пройти серьезный аудит, чтобы установить, что продукция соответствует необходимым требованиям, а процесс производства не нарушен. Этот процесс проводится на добровольной основе, как правило, международными компаниями, давно себя зарекомендовавшими как надежные и проверенные партнеры. Но даже если предприятие прошло такую проверку, оно повторно должно "пережить" контрольно-надзорные мероприятия со стороны федеральных и муниципальных органов. Мне кажется, что этот механизм также нуждается в уточнении", — заключил он.