Глава МИД Норвегии планирует посетить Россию

КИРКЕНЕС (Норвегия), 21 фев – РИА Новости. Глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде рассказала, что планирует посетить РФ.

"Пока рано говорить, когда именно, но мы планируем. А как вы знаете, проработка (подобных визитов — ред.) занимает время. Но я надеюсь, что это случится в не самом далеком будущем", — сказала министр РИА Новости в кулуарах Киркенесской конференции.

Отвечая на вопрос, может ли визит случиться уже в 2018 году, она отметила, что "мы посмотрим, что во