МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 1 марта.

На прошлой неделе осведомленный источник сообщил РИА Новости, что послание президента Федеральному Собранию может состояться 1 марта. Позже сопредседатель избирательного штаба кандидата в президенты РФ Путина Александр Румянцев подтвердил эту дату.

"Сегодня президент работает в Москве, в Ново-Огарево. Он продолжает работать над посланием. Вчера уже стало известно, и я могу это подтвердить, что послание действительно будет оглашено президентом 1 марта", — сказал Песков.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Оно включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.