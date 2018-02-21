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Политика

В ЛДПР сомневаются в сборе КПРФ помощи для Донбасса

13:2721.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фотоРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что КПРФ должна показать платёжные документы, свидетельствующие о потраченных средствах на подготовку гуманитарного конвоя в Донбасс. В КПРФ на это ответили, что в сборе средств участвовал широкой круг лиц, начиная от простых граждан, заканчивая предпринимателями, при этом спекуляции на этой теме в компартии считают недопустимыми.

Грузовые автомобили конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МЧС отправит в Донбасс колонну с гуманитарной помощью 22 февраля
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил об отправке в Донбасс от имени КПРФ семидесятого гуманитарного конвоя. Он уточнил, что всего коммунисты переправили в зону конфликта восемь тысяч тонн необходимых продуктов, включая продовольствие, лекарства, одежду и учебники.

"КПРФ хвалится, что они отправили 70-й конвой гуманитарной помощи Донбассу. Я сомневаюсь, что это их гуманитарная помощь. Это очень дорого – (снарядить) целую фуру, а их 70 штук. Нужны сотни миллионов рублей, а может и миллиард. Пускай, они покажут платёжные документы, сколько они оплатили тысяч тонн продуктов гуманитарной помощи", — сказал Жириновский.

Он также призвал МЧС уточнить, что это за конвой, и пересекал ли он границу.

"Пускай запросит МЧС, что это за конвой. Проверить на границе, пересекали ли они границу Донбасса. И (проверить) стоимость такого конвоя, и кто производил оплату", — добавил лидер либерал-демократов.

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин пояснил РИА Новости, что к сбору средств "какие-то деловые люди подключаются… простые граждане, малый и средний бизнес, где-то региональные отделения (партии)". "То есть это широкой круг, начиная от простых граждан, заканчивая предпринимателями", — сказал Афонин агентству.

Политик также считает, что обсуждение этой темы находится за гранью, "потому что, во-первых, это помощь пострадавшим бедным людям, которые живут на Донбассе и испытывают тяготы войны". "Во-вторых, это не государственные средства, это частные люди, организации, они имеют право отправлять. Какие-то обсуждения этой темы и спекуляции вокруг этого – это просто полное безобразие",- отметил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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