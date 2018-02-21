МИД призвал к осторожности россиян, которые могут попасть под санкции США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. МИД РФ советует россиянам, которые могут попасть под санкции США или к которым американские правоохранительные органы могут предъявить претензии, взвешивать ситуацию при выезде за границу, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Ситуация (со списком Мюллера- ред.), лишний повод задуматься над тем, стоит ли выезжать за пределы Российской Федерации тем нашим согражданам, к которым могут предъявлять претензии американские правоохранительные органы", — сказал Рябков журналистам.

Он напомнил, что список стран, у которых с Вашингтоном есть договоры о выдаче, размещён на сайте госдепартамента США.

"Но даже отсутствие такого соглашения у любой страны с США, не является гарантией безопасности для российских граждан. Мы знаем немало случаев, когда американские соответствующие структуры не гнушались похищениями наших соотечественников, если у этих структур, к ним были претензии. Поэтому вопрос серьезный. Каждый для себя должен взвешивать ситуацию по всей совокупности обстоятельств при выезде за границу. Вот сейчас Мюллер объявил по 13 российским гражданам — это классический пример. Я не могу сказать, по каким причинам американцы включают граждан России в те или иные списки, думаю, что каждый человек должен сам понимать, могут быть к нему претензии предъявлены со стороны правоохранителей США или нет. И, исходя из этого, выстраивать своё поведение", — уточнил Рябков.

Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что госдепартамент США может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера".

Спецпрокурор США Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.