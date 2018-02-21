Москва предлагала Лондону консультации по информбезопасности, заявили в МИД

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Москва предлагала Лондону консультации по информбезопасности, но ответа не получила, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года.

В ведомстве отметили, что с обвинениями в адрес России выступила та страна, "которой мы предлагали провести двусторонние межведомственные консультации по международной информационной безопасности (МИБ)".

"Конструктивное взаимодействие на уровне компетентных ведомств наших стран могло бы помочь оперативно и сообща противостоять возникающим в информпространстве угрозам. Но ответа мы не получили", — добавили в МИД РФ.