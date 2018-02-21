Москва призвала мировое сообщество сотрудничать в области кибербезопасности

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия, несмотря на непрекращающуюся русофобию, призывает мировое сообщество сотрудничать в области кибербезопасности, говорится в комментарии МИД РФ.

Ранее Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года. Кроме этого, аналогичные обвинения в адрес России выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад. В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.

"Несмотря на непрекращающиеся русофобские заходы, мы вновь напоминаем мировому сообществу о готовности сотрудничать в области МИБ в прагматичном ключе и призываем заинтересованные стороны к конструктивной работе. Уверены, что залогом мира в глобальном информационном пространстве и его безопасности является диалог, а голословные обвинительные заявления становятся оружием тех, кто на самом деле преследует цели, далекие от мирных", — говорится в тексте сообщения МИД РФ.