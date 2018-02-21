МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Первый заместитель руководителя "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев подтвердил РИА Новости наличие регламента, обязывающего депутатов уведомлять руководство фракции о разрабатываемых ими законопроектах.

Ранее газета РБК сообщила о том, что в ЕР решили дополнительно усилить контроль за депутатами, чтобы исключить внесение несогласованных с руководством законопроектов. По данным издания, в ЕР был разработан соответствующий порядок уведомления фракции депутатом о проекте, подготовленном им к внесению в Госдуму.

"На президиуме в понедельник мы приняли соответствующий порядок… В конце 2017 года были внесены поправки в 107 статью регламента (Госдумы — ред.), в соответствии с которыми депутат, входящий во фракцию, обязан уведомить свою фракцию о внесении законопроекта. Порядок уведомления устанавливается фракцией", — заявил Исаев РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, до внесения законопроекта в Госдуму депутат направляет текст и все необходимые к нему документы в адрес руководителя фракции ЕР в Госдуме Сергея Неверова, в адрес самого Исаева, а также руководителя внутрифракционной группы, в которой состоит парламентарий.

Депутат в уведомлении также сообщает, проходил ли проект через координационный совет ЕР по законодательству. "Совет не является обязательным требованием, но мы его рекомендуем всем авторам, нашим депутатам. После того как уведомление направлено, я должен в течение трех дней письменно сообщить о том, что уведомление фракцией получено, и позицию фракции по данному проекту", — пояснил Исаев.

Он также подчеркнул, что ЕР не поддержит проекты депутатов, направивших проекты на рассмотрение Госдумы, не уведомив об этом фракцию. "В этом случае с его стороны будет нарушение регламента, мы не поддержим совершенно точно проекты, которые были направлены без ведома фракции", — заключил Исаев.