Глава МИД Франции может посетить Россию на следующей неделе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан может посетить Россию на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

"Возможно, на следующей неделе он посетит Россию", — сказал собеседник агентства.