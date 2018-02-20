"Единая Россия" начнет обсуждать ребрендинг партии после выборов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. "Единая Россия" после президентских выборов в РФ запустит обсуждение вопроса ребрендинга и смысловой перезагрузки партии, в том числе, привлекая экспертное сообщество, сообщила пресс-служба ЕР.

"Особое внимание будет уделено смысловой перезагрузке. Это не столько смена вывески, сколько изменение внутреннего содержания партии. После завершения предвыборной кампании мы запустим по различным партийным площадкам обсуждение о направлениях смысловой перезагрузки с привлечением экспертного сообщества", — цитирует пресс-служба секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

Он добавил, что вовлекать в дискуссию нужно не только политологов, но и членов и сторонников партии. Необходимость в обновлении, уточнил Турчак, связана с электоральными задачами, которые стоят перед ЕР на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.

"Кроме того, важно сделать так, чтобы к единому дню голосования в сентябре этого года мы подошли на пике формы как в электоральном, так и в содержательном, организационном плане", — отметил секретарь генсовета ЕР.

Турчак уточнил, что ключевые задачи ЕР на данный момент — это партийная мобилизация и подготовка корпуса наблюдателей на выборах президента РФ, а также членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.