В Госдуме призвали опротестовать наращивание ВМС США в Черном море

Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море. Архивное фото

Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Москва должна выразить протест в связи с наращиванием военно-морских сил США в Черном море, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник в американском военном ведомстве, что военно-морские силы США увеличивают присутствие в Черном море, чтобы попытаться противостоять наращиванию российских сил в этом районе.

"Нахождение военно-морских сил США ограничено соответствующими договорами. Это не что иное, как нагнетание без того непростой обстановки в мире", — считает Чепа.

По словам депутата, действия Вашингтона являются "бряцанием оружием", которое ни к чему хорошему не приведет.

В воскресенье в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс". Оба корабля вооружены, в частности, крылатыми ракетами "Томагавк".