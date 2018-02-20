В Госдуме призвали опротестовать наращивание ВМС США в Черном море

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Москва должна выразить протест в связи с наращиванием военно-морских сил США в Черном море, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Нахождение военно-морских сил США ограничено соответствующими договорами. Это не что иное, как нагнетание без того непростой обстановки в мире", — считает Чепа.
По словам депутата, действия Вашингтона являются "бряцанием оружием", которое ни к чему хорошему не приведет.
В воскресенье в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс". Оба корабля вооружены, в частности, крылатыми ракетами "Томагавк".