МИД вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Временный поверенный в делах Украины в Москве Руслан Нимчинский был вызван в понедельник в МИД РФ после нескольких нападений на здание Россотрудничества в Киеве, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"(Ему) был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися бесчинствами украинских националистов-русофобов, устроивших с подачи киевских властей 17 и 18 февраля 2018 года провокационные нападения на Российский центр науки и культуры (РЦНК) и представительство Россотрудничества, а также офисы российских банков в Киеве", — говорится в сообщении МИД РФ.