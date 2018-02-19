Партия роста примет участие в выборах мэра Москвы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России от Партии роста Борис Титов в ходе встречи с доверенными лицами в понедельник сообщил, что партия примет участие в выборах мэра Москвы, а также в местных выборах в региональные законодательные собрания.

"Нет, не можем точно (назвать кандидата в мэры — ред.), потому что это следующие выборы. Скоро, но мы ещё пока, естественно, не определились, нам надо завершить эту выборную кампанию", — сказал Титов в ходе встречи в понедельник.

Он отметил, что на данный момент партия также готовится к выборам в законодательные собрания, которые пройдут в сентябре. "Уже сегодня к ним готовимся. Мы считаем, что в каждом законодательном собрании у нас должна быть, по крайней мере, фракция. И мы верим, что можем этого добиться", — заявил Титов.

Также он добавил, что задача Партии роста — стать парламентской партией и создать свою фракцию в Госдуме РФ. "По крайней мере, иметь присутствие… Экономическая ситуация меняется, нефть упала, — значит, сегодня больше и больше будут востребованы люди правых идей, которые понимают и знают, как решить экономические проблемы страны. Поэтому такая партия нужна. И я думаю, что у нас есть все перспективы стать одной из крупнейших, если не крупнейшей партией России", — подытожил Титов.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.