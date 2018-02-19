Клычков заявил о планах участвовать в выборах главы Орловской области

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Назначенный в октябре прошлого года временно исполняющим обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков намерен принять участие в предстоящих выборах главы региона в 2018 году.

"Я, безусловно, буду в них (выборах губернатора – ред.) участвовать. Было бы удивительно, если бы я отказался. Я к этому готовлюсь, мы создаем основу деятельности, максимально стараемся решить все те проблемы, которые сложились в регионе. И я действительно нацелен на активное участие в этой кампании, буду прилагать все усилия, чтобы те планы, которые мы сейчас формируем, можно было реализовать", — сказал Клычков в интервью РИА Новости в рамках инвестиционного форума в Сочи.

Выборы главы Орловской области пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который прошел с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.