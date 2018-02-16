Слуцкий ответил на обвинения Запада в организации кибератак

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Обвинения Запада в адрес России в организации кибератак пусты, беспочвенны и вряд ли могут иметь под собой серьезные основания, при этом обвиняя Москву, США и их союзники прибегают к логике двойных стандартов, нарушают все нормы международного права, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Обвинения Белого дома США, МИД Великобритании и ряда других западноевропейских государств в адрес России в организации кибератак вновь выдвигаются без каких-либо весомых доказательств. Они абсолютно пусты, беспочвенны и вряд ли могут иметь под собой серьезные основания", — заявил Слуцкий журналистам в пятницу.

"Такое впечатление, что в отношении России на Западе априори действует презумпция виновности. Мы постоянно становимся объектом шельмования и выдвижения все более абсурдных претензий, в то время как сами США и их союзники чаще нарушают все нормы международного права, прибегая к логике двойных стандартов. Раскрученный (экс-президентом США Бараком) Обамой антироссийский маховик продолжает крушить все на своем пути", — добавил он.

В четверг Белый дом обвинил Россию в создании вируса NotPetya, который атаковал компьютеры на Украине и ряде других стран в июне 2017 года. Днем ранее аналогичные обвинения в адрес России выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад.

В Кремле ранее категорически отвергли обвинения в причастности России к хакерским атакам, считают их бездоказательными и беспочвенными.