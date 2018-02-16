В ЛДПР придумали, как сэкономить время при обсуждении законопроектов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. ЛДПР внесет в регламент Госдумы поправки, согласно которым депутаты смогут выступать на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроектов только с разными точками зрения, что не терять время зря, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

"Не надо ограничивать депутата, надо сформулировать нам программу нашей работы, чтобы не потухал интерес. Иначе мы не удержим людей здесь на местах даже штрафами… Поэтому мы внесем поправку в регламент, чтобы обязательно пусть выступают, но с другой точкой зрения, иначе люди сидят здесь 5, 10, 15 лет, они не слушают", — заявил Жириновский на пленарном заседании в пятницу.

По мнению лидера ЛДПР, повторяя одни и те же мысли публично, парламентарии теряют "драгоценное время", которое могло бы быть посвящено другим важным темам.