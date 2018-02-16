Медведев назвал губернаторскую фамилию, которая "о многом говорит"

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 16 фев — РИА Новости. Самая популярная фамилия среди российских губернаторов — Орлов и Орлова, в то время как в целом по стране среди россиян — Иванов, отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Во время встречи с высшими должностными лицам субъектов РФ, Медведев, передавая слово губернатору Владимирской области Светлане Орловой, отметил популярность ее фамилии в губернаторском корпусе.

"У нас в стране считается, что самая популярная фамилия — Иванов. А среди губернаторов — нет, самая популярная фамилия — Орлов и Орлова. У нас три человека из губернаторского корпуса носит такую фамилию. Это о многом говорит", — сказал Медведев.