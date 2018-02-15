Новый экспертный совет "Единой России" возглавит Грызлов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Новый экспертный совет "Единой России" возглавит председатель высшего совета партии Борис Грызлов, сообщил в четверг секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

"Мы решили, что экспертный совет должен возглавить председатель бюро высшего совета нашей партии Борис Вячеславович Грызлов", — сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.

Он добавил, что новый экспертный совет создается для научного и экспертного сопровождения партийной деятельности, "в том числе идеологической, информационной и электоральной работы".

Ранее секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил журналистам, что экспертный совет ЕР, изначально созданный при бюро высшего совета ЕР, будет теперь партийной структурой и заработает в конце зимы. Также у совета, по словам Турчака, может быть несколько сопредседателей. В апреле совет уже должен будет представить свои предложения на совместном заседании высшего и генерального совета партии.

Источник в партии сообщал РИА Новости, что в экспертный совет войдут 20-30 человек, в составе его руководства может оказаться один из руководителей партии.