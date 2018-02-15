Делегация депутатов Госдумы планирует посетить КНДР в середине апреля

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы, представителей российского бизнеса и СМИ планирует посетить КНДР в середине апреля, заявил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме Казбек Тайсаев (КПРФ).

"Да… Конкретно числа еще не известны, но, ориентировочно, это будет в середине апреля. (Так — ред.) запланировано", — ответил Тайсаев на вопрос РИА Новости, планируется ли поездка делегации Госдумы в КНДР.

По его словам, в поездке запланировано участие членов депутатской группы по связям с парламентом КНДР в Госдуме, представителей российского бизнеса и СМИ.