Лавров на следующей неделе посетит Словению и Сербию

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе посетит с визитами Словению и Сербию, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит с рабочим визитом республику Словения, запланированы его встречи с президентом этого государства, переговоры с заместителем председателя правительства, министром иностранных дел. В ходе бесед планируется обсудить состояние и перспективы развития двусторонних отношений, возможности для углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в военно-мемориальных делах, прежде всего в контексте открытия и функционирования в городе Марибор международного исследовательского центра Второй мировой войны", — сообщила Захарова.

По ее словам, 21-22 февраля состоится визит Лаврова в Сербию, который приурочен к 180–летию установлению дипломатических отношений между двумя странами. "Предусмотрены встречи с президентом Сербии, председателем правительства, переговоры с первым заместителем председателем правительства и министром иностранных дел Сербии", — сказала Захарова.

"Планируется обсудить ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также пути реализации совместных проектов. Предполагается обмен мнениями по актуальным вопросам балканской и международной тематики", — добавила она.

Кроме того запланировано выступление Лаврова перед студентами Белградского университета, сообщила официальный представитель МИД РФ.