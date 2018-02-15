Министр иностранных дел Алжира посетит Москву 18-19 февраля

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Глава МИД Алжира Абделькадер Месахель посетит Москву с рабочим визитом 18-19 февраля, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"По приглашению российского министра иностранных дел в Москве 18-19 февраля с рабочим визитом будет находиться глава МИД Алжира. Наряду с обстоятельными переговорами в министерстве иностранных дел 19 февраля для алжирского гостя предусмотрены ряд других встреч, в том числе в Совете Безопасности РФ", — сказала Захарова.

Она отметила, что РФ рассматривает Алжир в качестве одного из ведущих партнеров в Африке и мусульманском мире.

"У России и Алжира очень много общего во внешнеполитических делах, обе страны выступают за обеспечение стабильности, баланса интересов в международных отношениях, укрепление стабильной роли ООН, уважение основополагающих норм и принципов международного права", — добавила она.

"Мы придерживаемся близких подходов, например, по Сирии, Ливии. Совместными усилиями наработан внушительный массив взаимовыгодных российско-алжирских связей. Они носят разнообразный, насыщенный характер, охватывают материальную сферу – имею в виду военно-техническое, топливно-энергетическое сотрудничество, взаимодействие, так и гуманитарные, культурные обмены", — сказала Захарова.

По ее словам, товарооборот между РФ и Алжиром превышает 3 миллиарда долларов.