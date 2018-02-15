Зюганов не планирует передавать руководство КПРФ Грудинину после выборов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не планирует передавать руководство партией выдвинутому от нее на президентские выборы Павлу Грудинину, так как он не является членом партии.

"У нас главный союз — союз коммунистов и беспартийных. Он (Грудинин) беспартийный, он не вступал в КПРФ, и мы осознанно поддерживали его как человека, который разделяет наши идеи, который понимает, что такое малый и средний бизнес, который осознает, что такое современное производство, который сумел аккумулировать у себя в городке все лучшее, что сегодня есть в нынешней жизни. Но вы не торопитесь: у него прекрасные шансы 18 марта", — сказал Зюганов журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он передать Грудинину руководство партией после президентской кампании.

Заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин пояснил, что согласно уставу партии ее глава может избираться только из числа партийных членов.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").