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Политика

Зюганов не планирует передавать руководство КПРФ Грудинину после выборов

14:1415.02.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРуководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фотоРуководитель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не планирует передавать руководство партией выдвинутому от нее на президентские выборы Павлу Грудинину, так как он не является членом партии.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Грудинин допустил, что в случае проигрыша на выборах может стать премьером

"У нас главный союз — союз коммунистов и беспартийных. Он (Грудинин) беспартийный, он не вступал в КПРФ, и мы осознанно поддерживали его как человека, который разделяет наши идеи, который понимает, что такое малый и средний бизнес, который осознает, что такое современное производство, который сумел аккумулировать у себя в городке все лучшее, что сегодня есть в нынешней жизни. Но вы не торопитесь: у него прекрасные шансы 18 марта", — сказал Зюганов журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли он передать Грудинину руководство партией после президентской кампании.

Заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин пояснил, что согласно уставу партии ее глава может избираться только из числа партийных членов.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Генрих Тевтонский
Уважаемые дамы и господа! Со свим новым кандидатом коммунисты потерпят серьёзное поражение. Олигарх-коммунист это нонсенс,который идёт вразрез со всеми тезисами коммунистов. В Советское время ряды коммунистов пополнялись из народа и никто из них не был миллиардером. Власть богатого никогда не приведёт к хорошему. Нынешняя власть в России тоже не пример,там все олигархи и простому человеку там нет места. Коммунисты похоже выродились тоже. Поэтому вряд ли в России что то изменится.
15:03
15.02.2018
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gpgr
Грудинин - коммунист-олигарх, законно заработавший миллионы даже не рублей, а долларов и запутавшийся в собственных счетах хочет управлять огромной страной. Зачем ему это надо? Наверно, чтобы лучше решать свои дела, чтобы было проще еще больше миллионов заработать для себя и своего потомства. Но нужен ли такой государь народу?
14:21
15.02.2018
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