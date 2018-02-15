Турецкий посол оценил отношения с Россией

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Посол Турции в России Хусейн Дириоз отметил динамику развития в отношениях РФ и Турции, в том числе торгово-экономических.

"Действительно, отношения между нашими странами развиваются достаточно в быстром темпе. Что касается частоты контактов, я согласен с вами в этом вопросе: только за прошлый год состоялось восемь встреч между главами наших стран", — сказал посол Турции в Москве на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам.

Он отметил, что главы ведомств РФ и Турции не отстают от лидеров стран и стараются взаимодействовать как можно чаще.

"Мы рады весьма тесному сотрудничеству, такому активному диалогу между двумя странами, потому что Россия является для нас очень важным партнёром как в двусторонних отношениях, так и с точки зрения геополитики. Что касается торгово-экономических отношений между нашими странами, то они показывают весьма отрадные результаты. Математика тут уже не работает, поскольку у нас получается, что дважды два не четыре, а дважды два уже пять", — отметил он.