Россия продолжит выстраивать диалог с ЮАР после ухода Зумы, заявил Косачев

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия продолжит выстраивать отношения с ЮАР, ориентируясь на близость подходов в международных вопросах, а не на личности руководителей, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Это исключительно внутреннее дело ЮАР. Россия выстраивала и продолжит выстраивать взаимодействие с этой страной, как в двустороннем плане, так и в формате БРИКС, ориентируясь на близость подходов в международных вопросах, а не на личности руководителей", — сказал Косачев.
По его словам, очень важно, чтобы процесс смены власти и далее оставался в конституционных рамках. "Пока в этом сомнений не возникает", — заключил сенатор.