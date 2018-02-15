Россия продолжит выстраивать диалог с ЮАР после ухода Зумы, заявил Косачев

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, ЮАР. 14 февраля 2018

Президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума во время обращения к нации в Претории, ЮАР. 14 февраля 2018

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Россия продолжит выстраивать отношения с ЮАР, ориентируясь на близость подходов в международных вопросах, а не на личности руководителей, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В среду вечером президент ЮАР Джейкоб Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей "немедленной" отставке с поста главы государства. После ухода Зумы, правившего страной с 2009 года, исполнять обязанности главы государства будет вице-президент ЮАР Сирил Рамапоса, в четверг или пятницу он может принять президентскую присягу.

"Это исключительно внутреннее дело ЮАР. Россия выстраивала и продолжит выстраивать взаимодействие с этой страной, как в двустороннем плане, так и в формате БРИКС, ориентируясь на близость подходов в международных вопросах, а не на личности руководителей", — сказал Косачев.

По его словам, очень важно, чтобы процесс смены власти и далее оставался в конституционных рамках. "Пока в этом сомнений не возникает", — заключил сенатор.