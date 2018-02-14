Кадыров сообщил о намерении посетить Индию

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о своем намерении посетить Индию по приглашению официального чрезвычайного и полномочного посла страны Панкадж Сарана.

"Дорогие друзья! В Чеченской Республике с официальным визитом находится делегация посольства Индии в РФ во главе с чрезвычайным и полномочным послом господином Панкадж Сараном. Сегодня я принял посла", — написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в области инвестиционной деятельности, сельского хозяйства, промышленности, туризма, культуры, а также других направлений. "Господин посол официально пригласил меня совершить визит в Индию. Я с благодарностью принял приглашение", — добавил глава Чечни.

Кадыров также отметил, что в ближайшее время ожидается приезд в республику делегации инвесторов из Индии, заинтересованных в развитии бизнеса в Чечне.

"Я считаю, что это уже можно назвать началом двухсторонних отношений. Господин Саран передал мне слова приветствия от правительства Индии. Он также отметил, что внимательно следит за позитивными процессами в Чеченской Республике", — подчеркнул он.

Также глава Чечни выразил уверенность во внесении достойного вклады в борьбу с терроризмом со стороны Индии. "Мы были едины во мнении, что терроризм является угрозой для всего мирового сообщества и необходимо всем вместе ей противостоять", — подчеркнул Кадыров.