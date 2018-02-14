Посол ЕС рассказал, от чего зависит возврат к диалогу об отмене виз с РФ

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В случае прогресса в реализации минских соглашений возможен возврат к диалогу о полной отмене виз между ЕС и РФ, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

"Если мы увидим прогресс в отношении минских соглашений и их выполнение, то можно будет постепенно вернуться и к этому вопросу – а также к другим элементам нашего прежнего диалога, которые были заморожены", — сказал Эдерер, отвечая на вопрос, какие существуют перспективы возобновления консультаций по полной отмене виз.

Он также отметил, что на данный момент не хотел бы гадать о том, когда этом может произойти: "все будет зависеть от выполнения минских соглашений".