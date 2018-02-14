Гатилов вручил верительные грамоты гендиректору женевского отделения ООН

ЖЕНЕВА, 14 фев — РИА Новости, Елизавета Исакова. Новый постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов вручил верительные грамоты гендиректору офиса ООН в Женеве Майклу Мёллеру, сообщает пресс-служба ООН.

"Геннадий Гатилов, новый постоянный представитель РФ при офисе ООН в Женеве сегодня вручил верительные грамоты генеральному директору женевского офиса ООН Майклу Мёллеру", — говорится в сообщении.

Бывший замглавы МИД России был назначен постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, и постпредом РФ при Конференции по разоружению в Женеве по совместительству вместо Алексея Бородавкина. Соответствующий указ президента РФ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 1 февраля.

Геннадий Гатилов родился 25 августа 1950 года. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений. С 1972 года работает в системе МИД на различных должностях в центральном аппарате и за рубежом. С января 2011 года занимал пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Гатилов принимал участие в работе многих сессий Генеральной Ассамблеи ООН и других международных форумах, в том числе в рамках женевского процесса межсирийского урегулирования. Владеет английским и арабским языками.