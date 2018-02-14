В Госдуме пройдет совещание сопредседателей Женского клуба, заявил источник

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В среду в Госдуме состоится организационное совещание сопредседателей Женского клуба, который возглавят представители четырех фракций, сообщил РИА Новости источник в нижней палате парламента.

Ранее заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова (СР) заявила, что в Госдуме по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина будет создан Женский клуб, куда войдут представители всех фракций.

"Сегодня состоится первое заседание Женского клуба Госдумы. В нем примут участие представители четырех фракций нижней палаты парламента — Елена Серова (ЕР), Тамара Плетнева (КПРФ), Елена Строкова (ЛДПР) и Ольга Епифанова (СР). Именно эти парламентарии и станут сопредседателями клуба", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на первом заседании будут определены основные цели и задачи, а также планы работы Женского клуба Госдумы.